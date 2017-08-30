Выставка о командующим 47-й армией во время героической обороны Новороссийска, открывается в Москве в Музее Победы

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6 сентября фонд Музея Победы пополнится раритетными экспонатами. В этот день семья дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова сделает уникальный дар музею – передаст почти 300 предметов, имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности знаменитого советского флотоводца.

Адмирал Горшков в течение рекордно длительного срока – 30 лет – возглавлял Военно-морской флот СССР и являлся создателем отечественного ракетно-ядерного флота.

Предметы, переданные близкими С.Г. Горшкова, составят основу выставки «Легендарный флотоводец». На выставке будут представлено около 100 отечественных и иностранных наград адмирала, в том числе такие редкие, как орден Ушакова I степени, которым было награждено всего 26 человек (11 из них дважды). Этот орден является третьим по редкости выдачи орденом СССР и весьма редким в мире. Кроме того, будут экспонироваться две медали «Золотая Звезда», семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, ордена Ушакова II степени, орден Кутузова I степени, другие награды.

Также на выставке в Музее Победы будут представлены личные документы и фотографии, предметы форменной одежды, модели кораблей, которыми командовал в годы Великой Отечественной войны будущий адмирал, модели новых образцов кораблей и атомных подводных лодок, созданных под руководством Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова. Часть экспонатов для выставки прибыло из школьного музея Коломенской гимназии № 9, которую окончил прославленный флотоводец.

В церемонии торжественной передачи уникальных экспонатов Музею Победы и открытия выставки «Легендарный флотоводец» примут участие представители Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Главного командования Военно-морского Флота Российской Федерации, Клуба адмиралов и др.

Источник: ФГБУК «Музей Победы»