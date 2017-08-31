Новороссийская таможня передала будущим коллегам свои послания

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В рамках акции «Послание потомкам» в городе-герое Новороссийске продолжают готовить материалы, которые будут заложены в новую капсулу времени.

Напомним, что 13 сентября 2017 года со дна Черного моря у Суджукского маяка планируют поднять капсулу с письмами и артефактами, которые в 1967 году отправили в наше время юные новороссийцы из клуба «Шхуна ровесников». После этого будет заложена новая капсула с посланиями уже наших современников в 2067 год.

Всего с момента начала акции в штаб поступило более 6,5 тысяч писем. Присланы они жителями Новороссийска, Краснодара, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Брянска и многих других городов России. Штаб завершает работу по отбору писем, фотографий и творческих работ, которые станут частью послания в 2067 год. Сама капсула тоже уже изготовлена на Новороссийском судоремонтном заводе.

Сегодня в штаб акции поступили информационные материалы от Новороссийской таможни, сотрудники которой приняли решение принять участие в исторической акции, рассказав потомкам о своей работе сегодня.

- Мы надеемся, что наше послание поможет понять нашим будущим коллегам, чем мы жили и к чему стремились, - прокомментировал заместитель начальника Новороссийской таможни полковник таможенной службы Дмитрий Валентинович Михайлов. – Наш Совет ветеранов приложил историческую реликвию – Таможенный Кодекс Союза ССР выпуска 1928 года. Мы также собрали наши фотографии, статистические данные и видеофильм.

От лица руководства и личного состава Новороссийской таможни (а это 782 сотрудника) Д.В. Михайлов выразил благодарность главе администрации города-героя Новороссийска Игорю Дяченко и всем, кто продолжает патриотические традиции, почитает историю города, бережно сохраняет и передаёт её будущим поколениям.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новорсосийск