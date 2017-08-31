В Геленджике завершается газификация очередного населенного пункта

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После выполнения всех необходимых работ голубое топливо придёт в 4 многоквартирных и порядка 120 частных домовладений села Текос.

Мероприятия по газификации этого населённого пункта были разделены на 3 этапа. Торжественный пуск первой очереди газопровода состоялся в последние дни декабря 2016 года. Тогда были газифицированы 32 частных и 6 многоквартирных домов, а также котельная и детский сад.

В настоящее время завершаются II и III этапы газификации села. Масштабный и дорогостоящий проект – трубу протягивают почти на 5 километров – выполняют в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» за счет средств краевого и местного бюджетов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день голубым топливом обеспечены порядка 95% жителей муниципалитета. В будущем планируется выполнить строительство распределительных газопроводов в селах Пшада (II, III этапы), Архипо-Осиповка (II этап), Криница и Береговое, хуторах Бетта и Широкая Щель.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик