Сотрудники Отдела ГИБДД по городу Новороссийску поздравили школьников

/Общество/

В этот день во всех школах города стражи порядка не только обеспечивали общественный порядок и безопасность дорожного движения, но и выступили перед учащимися на торжественных линейках, чтобы напомнить ребятам и всем присутствующим взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.

Полицейские объяснили детям, что дорога – это не место для игр, а переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Категорически запрещается выходить на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих видимость, как пешеходу, так и водителю. Особое внимание полицейские уделили использованию светоотражающих элементов – это поможет водителям транспортных средств распознать юных пешеходов в условиях плохой видимости.

С особой заботой выступили перед первоклассниками инспектора ГИБДД и ДПС. В уютных школьных классах полицейские в игровой форме рассказали об очень важных вещах самым важным участникам дорожного движения.

В рамках операции «Внимание Дети!» лекции с учащимися школ по вопросам безопасности дорожного движения будут проводиться ежедневно.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску