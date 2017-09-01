Историк Клим Жуков внесён в базу «Миротворца»

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Новость об очередной «перемоге» над здравым смыслом сообщил сам историк на своей станице в VK . Клим Александрович сравнил внесение своих данных в базу украинского сайта «Миротворец» как вручение рыцарских шпор.

- Мне прям как рыцарские шпоры вторично приделали! Заявил историк.

Подписчитки Жукова, так прокоментировали данное событие.

- Климус, поздравляю, это всё-равно что попасть в список самых главных врагов Рейха)))) Так держать! Уверена, что твоя рука колоть не устанет всю эту шваль, что окопалась на обломках нашей великой Родины))) Будем бороться за её возрождение каждый на своём месте, хотя я со своим так и не определилась пока. В крайнем случае пойду в сёстры братьям если не найду ничего лучше)))))

- Поздравлямбы! Клим Александрович в когорте самых признанных людей современности!

- Клим Наш!!!!!!!!!!!!!