В станице Натухаевская муниципального образования города Новороссийск торжественно открыли именной избирательный участок

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28 августа в станице Натухаевская муниципального образования города Новороссийск состоялась торжественная церемония открытия именного избирательного участка. Решение о присвоение избирательному участку № 5927 именного статуса было принято на заседании территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска. Избирательный участок расположен в средней школе 26, которая носит имя Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича.

На станичном форуме поисково – просветительная экспедиция «Имя Новороссийского района», посвященное 80- летию образования Краснодарского края в торжественной обстановке заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска Елена Кучера вручила председателю избирательной комиссии свидетельство о присвоении избирательному участку № 5927 имя Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича.

По окончанию форума открыть табличку «Участковая избирательная комиссия № 5927 имени Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича» было представлено главе Натухаевского сельского округа Татьяне Сюсюка и председателю избирательного участка № 5927 Нине Сас.