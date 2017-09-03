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В станице Натухаевская муниципального образования города Новороссийск торжественно открыли именной избирательный участок

28 августа в станице Натухаевская муниципального образования города Новороссийск состоялась торжественная церемония открытия именного избирательного участка. Решение о присвоение избирательному участку № 5927 именного статуса было принято на заседании территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска. Избирательный участок расположен в средней школе 26, которая носит имя Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича.

На станичном форуме поисково – просветительная экспедиция «Имя Новороссийского района», посвященное 80- летию образования Краснодарского края в торжественной обстановке заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска Елена Кучера вручила председателю избирательной комиссии свидетельство о присвоении избирательному участку № 5927 имя Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича.

По окончанию форума открыть табличку «Участковая избирательная комиссия № 5927 имени Героя Российской Федерации Палатиди Алексея Ивановича» было представлено главе Натухаевского сельского округа Татьяне Сюсюка и председателю избирательного участка № 5927 Нине Сас.

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Категория: Новости / Общество

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  1. Поправка 03.09.2017 19:08 Ответить
    Судя по фотографии Свидетельство вручается председателю участковой избирательной комиссии( а не участка ), у которой есть фамилия, имя и отчество.
  2. Дуся 03.09.2017 13:15 Ответить
    А как к этому отнеслись родные Героя?
    Хотелось бы знать...
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