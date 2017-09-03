В Новороссийске отметили День окончания Второй Мировой войны

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2 сентября 1945 года Япония объявила о капитуляции и бесконечные муки войны закончились для советского народа, Вторая мировая война была окончена спустя почти 4 месяца после капитуляции Германии и окончания Великой отечественной войны.

И этот день [ 2 сентября ] был объявлен Днём воинской славы в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии»

Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова под чутким руководством Управления воспитательной работы, командиров и Центра патриотического воспитания свято чтут память павших за свободу и будущее своих потомков.

Именно поэтому курсанты Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения и Института морского транспортного менеджмента, экономики и права, обучающиеся на первом курсе по специальностям «Судовождение» и «Таможенное дело», приняли участие в митинге, приуроченному к Дню воинской славы, чтобы почтить память павших в этой войне и захороненных более 1500 бойцов на Братской могиле Морского университета, где так же похоронен первый начальник Новороссийской таможни.

С напутственным словом на митинге для всех участников выступил Мухамедшин Владик Галеевич, ветеран военной службы, пожелав всем курсантам никогда не забывать подвиг предков, чтить их память и передавать потомкам о героическом поступке всего советского народа, отличной учебы и попутного ветра. Также небольшой исторический экскурс для ребят провел Ситников С.Я., регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота (ДПФ).

По традиции курсанты возложили цветы к Братской могиле и почтили память Героев войны минутой молчания.