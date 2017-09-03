В Сочи гражданские правозащитники дали оценку деятельности транспортной полиции

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В рамках Всероссийской акции «Гражданин и полиция» представители общественной организации КРОО «Комитет по противодействию коррупции» - главный координатор «Московской Хельсинской группы» в Краснодарском крае во главе с заместителем председателя Краснодарской региональной общественной организации Петром Дороговым совместно с Общественным советом при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте посетили транспортную полицию.

Помимо головного подразделения на станции Сочи мониторингу подверглись административные здания и помещения дежурных частей ЛОП на станции Адлер и ЛОП в аэропорту Сочи. Оценке подверглись информационные стенды с нормативными документами и образцами о порядке принятия и рассмотрения заявлений, информацией о правах задержанных, телефоне доверия, контактов для обращений граждан с заявлениями на неправомерные действия сотрудников транспортной полиции, а также наличие столов и стульев с письменными принадлежностями для удобства граждан, обратившихся в полицию за помощью.

На вокзалах общественники пообщались с пассажирами и работниками транспорта по вопросам качества обеспечения услуг по обеспечению общественного порядка.

По словам заместителя председателя Краснодарской региональной общественной организации Петра Дорогова, цель данного мероприятия - формирование объективной общественной оценки деятельности транспортной полиции, а также повышение качества работы сотрудников правоохранительных органов. Так же отметил, что за время мониторинга работа транспортных полицейских нареканий не вызвала, все работает в отлаженном штатном режиме, что положительно сказывается на обеспечении безопасности на авиа- и железнодорожных вокзалах города Сочи.

Источник: Пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте