За выходные сотрудники ЮРПСО провели две поисково-спасательные работы в горах

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2 сентября в 19.50 в спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что при падении с мотоцикла он сломал ногу. Находится он в районе Калинового озера, самостоятельно выехать из леса не может, ждет помощи спасателей.

Прибыв к месту происшествия, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России оказали пострадавшему – 24-летнему сочинцу, доврачебную помощь и транспортировали его на служебном автомобиле до населенного пункта. Там парня передали врачам Скорой помощи.

Также, на протяжении выходных спасатели продолжали работы по поиску туриста, пропавшего 25 августа в горно-лесной местности в районе массива Ачишхо.

02 сентября тело мужчины - 37-летнего жителя Москвы, было обнаружено в одном из притоков р. Медовеевка. Тело погибшего нашла группа горных гидов компании "Мастерская приключений", которые добровольно откликнулись на просьбы друзей пропавшего и присоединились к поисковым группам.

03 сентября спасатели ЮРПСО МЧС России транспортировали тело мужчины из каньона реки с применением альпинистского снаряжения. За время ведения поисковых работ сотрудниками спасотряда были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков. К поисковым работам были также привлечены спасатели АСС «Кубань-СПАС» и волонтеры. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России