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Военнослужащие бундесвера и 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа провели работы по благоустройству на мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленинградской области.

Также сегодня гости из Германии прошли инструктаж по мерам безопасности при проведении поисковых работ.

В ближайшие дни российские и немецкие военнослужащие проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями на «Невском пяточке» в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область).

Кроме того, на немецком сборном воинском кладбище в Себеже пройдет церемония захоронения останков немецких военнослужащих, памятные мероприятия по случаю 10-летия начала совместных работ на воинских захоронениях, 900000-го захоронения погибших солдат вермахта, найденных и эксгумированных в России, Белоруссии и на Украине.

В ходе совместных поисковых работ пройдут церемонии в память о погибших воинах с совместным возложением венков.

Для немецких и российских военнослужащих запланировано также посещение музеев и мемориалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проведение товарищеских матчей по футболу и волейболу.

Источник: Российские и немецкие военнослужащие привели в порядок мемориал «Синявинские высоты» в Ленинградской области