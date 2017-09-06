На строительстве Керченского моста возникли неожиданные проблемы

/Общество/

Похоже, начинаются сбываться прогнозы скептиков, утверждающих, что функционирование Керченского моста, даже при условии, что каким-то образом удастся завершить его строительство, будет невозможным.

Как выяснилось через несколько дней после установки железнодорожной арки на опоры, металлические конструкции неожиданно для строителей и проектировщиков начали нагреваться.

Сейчас максимальная температура, на вершине арки, на участке площадью около 5 кв.м, более чем на 150 градусов (если точно, то на 152,4 градуса) превышает температуру самого холодного фрагмента, находящегося на минимальном расстоянии от воды.

В целом же вся конструкция нагрета до величины от 252 градусов, с ярко выраженным вертикальным градиентом по центру.

В то же время, отмечается резкое падение мощности, передаваемой по расположенному рядом энергомосту, введённому в эксплуатацию 11 мая 2016 года.

Если в нормальном режиме передаваемая мощность составляла 720 МВт (при аварийно-допустимой 810 МВт), то сейчас она упала, несмотря на все предпринимаемые меры, до 100-120 МВт.

Спасти ситуацию не помогло даже такое решение, как повышение напряжения с 220 кВ до 500 кВ. Единственное, чего удалось добиться, это стабилизация на вышеупомянутых уровнях, причём при попытках хоть немного отклониться от найденных эмпирическим путём параметров, немедленно происходит коллапс системы, выход из которого возможен только после перезагрузки управляющих контуров.

Как удалось установить, железнодорожная арка совершенно случайно оказалось в местах пучностей стоячих волн 2-го и более высоких порядков, излучаемых силовыми кабелями энергомоста. В обычных условиях волны, в результате интерференции, гасили друг друга, что и было предусмотрено расчётами. Однако появление в фокусе массивного токопроводящего тела (а вес арки - около 6 000 тонн!) привело к деградации интерференционного поля и привело к оттоку мощности, которая и затрачивается на нагрев вследствие возникновения кольцевых токов Фуко в металлоконструкциях.

Подробнее прочитать о проблеме можно на сайте https://cont.ws/@ottuda/706235