«Томского стрелка» обезвредили женщина-почтальон, велосипедист и прохожий

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7 сентября житель Томска открыл стрельбу по окнам почтового отделения связи №55. Задержала злоумышленника сотрудница Почты России, которой помогли случайные свидетели происшествия.

Работники отделения Почты России, расположенного в томском Академгородке, услышали звон стекла и поначалу решили, что это кто-то бросил камень в окно. Но, выглянув на улицу, они увидели мужчину плотного телосложения в камуфляжном костюме, который целился пистолетом в сторону почтового отделения. Работники сразу же позвонили в полицию и сообщили о чрезвычайном происшествии.

Почтальон Любовь Николаевна, которая работает в этом отделении более 11 лет, не испугавшись, вышла на улицу, чтобы успокоить хулигана.

«Я почти всех жителей микрорайона в лицо знаю, и этого мужчину видела. Пошла, чтобы угомонить его. Смотрю, а он пистолет перезаряжает, ну я и кинулась к нему. Он побежал от меня в рощу, а я за ним», - рассказала сотрудник Почты России.

К преследованию стрелка подключились двое прохожих, один из которых даже бросил на дороге свой велосипед. В ходе погони почтальон поставила подножку убегавшему и повалила его в заросли крапивы. Двое мужчин сразу помогли скрутить хулигана и удерживали его до прибытия следственно-оперативной группы.

Сотрудники полиции в ходе досмотра изъяли у задержанного пневматический пистолет повышенной мощности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего «томский стрелок» успел сделать пять выстрелов по окнам почтового отделения. Только по счастливой случайности никто из сотрудников и посетителей почты не пострадал. В настоящее время отделение работает в штатном режиме.

«Мы приняли решение поощрить нашего отважного сотрудника. Любовь Николаевна всегда проявляет активную жизненную позицию, получает только положительные отзывы от клиентов. Очень ответственно подходит к делу», — отметил директор Томского филиала Почты России Александр Сергеев.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края