Новороссийская ярмарка увлечений приглашает

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С 8 по 10 сентября 2017 года в Новороссийске на Морском вокзале пройдёт VI Международный слёт коллекционеров «Новороссийская ярмарка увлечений».

На ярмарке-выставке коллекционных сувениров можно будет увидеть уникальные монеты и значки, изысканный фарфор и посуду, магниты и сувениры, почтовые марки и календари, открытки и редкие издания книг, серебро и золото, оружие и награды…

Это уникальная возможность для коллекционеров пообщаться между собой и узнать что-то новое и интересное. Не заскучают здесь и обычные посетители, ведь в экспонатах люди смогут увидеть своё прошлое. Есть возможность приобрести понравившуюся вещь. Торговаться здесь принято.

В этом году в ярмарке примут участие гости из Республики Беларусь, возможно, из Республики Узбекистан. Организатор мероприятия Владимир Сидельников гарантирует, что все посетители смогут найти для себя что-то удивительное и пополнить свои коллекции новыми экспонатами.

Все, кто желает принять участие в «Новороссийской ярмарке увлечений» и показать свою коллекцию нужно лишь связать с организатором по телефону: 8 (918) 249-50-62.

Новороссийская ярмарка увлечений будет ждать гостей с 10-00 утра до 20-00 часов вечера.