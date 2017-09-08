Почему Facebook блокирует россиян: эксперты назвали причины тотальной чистки

/Общество/

Компания Facebook на официальной странице сообщила о блокировке более двух тысяч страниц, зарегистрированных в России, в связи с нарушением политики действующей в социальной сети.

После резко нарастающей русофобии в Соединенных Штатах и бездоказательных обвинений во вмешательстве в выборы в США, руководство компании Facebook устроило настоящую охоту за русскоязычными пользователями, которые противоречат интересам социальной сети.

Как оказалось, все подозрительные аккаунты были переданы в руки Роберту Мюллеру, именно он занимался делом о “вмешательстве в выборы США”.

Однако, в скором времени компания Facebook объявила, что те самые две тысячи страниц, содержащих объявления политического характера, были зарегистрированы из разных уголков мира.

Американист и научный сотрудник Института РАН США и Канады Сергей Васильев разъяснил о причинах агрессивной и противоречивой политики руководства компании Facebook.

"В ближайшее время Хиллари Клинтон выпустит книгу со своими мемуарами под говорящим названием “Что произошло?”. Отрывки и цитаты из её книги появились в сети интернет и вызвали явное недовольство среди сторонников Клинтон. В своей книге Хиллари винит в провале на выборах не своих противников, а тех кто помогал ей в предвыборной гонке”, - объясняет предысторию Сергей Васильев.

Руководство компании Facebook изначально заняло сторону демократов и активно поддерживало Клинтон как на выборах, так и после провала.

Однако, массовая блокировка и обвинения в адрес России - это далеко не первая попытка со стороны Facebook ограничить свободу слова в соцсети.

Источник: http://eer.ru/a/article/u131575/2017/09/08/62649