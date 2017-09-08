Герои наших дней

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Богдан Мекертычьян и Андрей Мезенцев стали таковыми случайно, ничуть не рассчитывая попасть на страницы газет и в телевизионный сюжет.

Ребята после учёбы возвращались домой, когда навстречу им повстречались двое мужчин, которые вели себя очень агрессивно. Прохожие старались обойти их стороной. Поведение взрослых было уж очень подозрительным, несовершеннолетние пацаны решили проследить, куда же направляются эти два дебошира.

В районе Центрального рынка парочка скрылась в салоне сотовой связи, а уже спустя несколько минут оттуда послышались шум и крики. Сначала выбежали двое мужчин с сотовыми телефонами в руках, а потом появилась на пороге продавщица, призывающая на помощь по факту ограбления.

Возможно, история закончилась бы банально: хулиганы убежали, прохожие ничего не смогли сделать, а полиция в итоге по факту кражи никого не нашла. Но, 17-летний новороссиец Богдан Мекертычьян, сын президента Новороссийской городской общественной организации «Федерация Дзюдо», мастера спорта международного класса Альберта Николаевича Мекертычьяна, с детства готовился продолжить спортивную славу отца, поэтому занимался и тренировался с детства, владеет специальными приёмами. Юноша не растерялся и скрутил взрослого мужчину, удерживая его до приезда наряда полиции.

Второй подельник грабителя выхватил упавшие из рук сотовые телефоны и помчался с ними через рынок, теряясь в толпе. Его стал преследовать Андрей. По телефону он сообщил Богдану, что мужчина пытается продать добычу перекупщику. Сдав преступника полицейским, Богдан поспешил на помощь другу. Уже вдвоём они настойчиво попросили вора вернуть украденные телефоны в салон. Мужчина бросил их с криком: «Это не моё!» и убежал.

Как удалось выяснить «беглец» тоже сейчас задержан. Мальчишек обещали наградить грамотами за содействие в задержании преступников, хотя дело даже не в награде. Как говаривал Глеб Жиглов в знаменитом кинофильме: «Вор должен сидеть в тюрьме!», а не бродить свободно по новороссийским улицам и отравлять жизнь его жителям.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск