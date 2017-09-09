В Геленджике обнулят часы обратного отсчета в день празднования юбилея края

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13 сентября на курорте пройдут мероприятия, посвящённые 80-летию со Дня образования Краснодарского края.

В 11.00 на Центральной площади города, возле часов обратного отсчета, состоится акция «Славься, Краснодарский край!», в ходе которой жители и гости курорта вместе отсчитают последние секунды, оставшиеся до празднования 80-летия со Дня образования Краснодарского края.

В этот же день состоится торжественное открытие парка, заложенного к этой юбилейной дате. Он расположен при въезде в город со стороны Новороссийска за стелой.

В 18.00 на Центральной площади курорта пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов муниципалитета. Также в ходе мероприятия состоится награждение геленджичан памятной медалью «80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель (2017 год)».

Стоить отметить, что продолжится празднование юбилея края в Геленджике 16-17 сентября. На Центральной площади курорта пройдут спортивные состязания, мастер-классы и тематические выставки. В 16.00 состоится праздничный концерт. Целый ряд мероприятий пройдет также и на площади им. Погодина.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик