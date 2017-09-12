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12 сентября в 179-ый День рождения города-героя Новороссийска курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, поступившие на 1 курс, приняли участие в общегородском мероприятии «Парад первокурсников».

Виновниками торжества в утро вторника стали молодые студенты и курсанты 1 курса со всего города, собравшиеся на Форумной площади Новороссийска. Место проведения шествия было выбрано не случайно, ведь именно здесь установлен памятник отцам-основателям города1. Колонну первокурсников различных университетов Новороссийска открыла колонна курсантов ГМУ, поступившие на специальности Института морского транспортного менеджмента, экономики и права, во главе с Панченко Сергеем Васильевичем, проректором Морского университета, а также ОРСО, знамённой группой и командирами рот.

Курсантов ГМУ на любом празднике всегда ждут с нетерпением, особенно девушек, марширующих красивыми и стройными рядами. Всех участников парада встречали ветераны труда, представители администрации и Городской Думы, военнослужащие, пожелав им удачи на пути к получению новых знаний и квалификаций.

1 Композиция представляет 4 метровый гранитный постамент на котором расположились три отца основателя: Раевский Н.Н, Лазарев М.П., Серебряков Л.М. По краям – памятные плиты вкратце описывающее наиболее важные моменты произошедшие в Новороссийске. С левой стороны, как и с правой по одной пушке старых времен. Открыт памятник в центре города 12 июня 2001 года в День России.