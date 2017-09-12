12 сентября 2017 года в России отмечается день памяти святого благоверного князя Александра Невского

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На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией, в которую вошли оцифрованные раритетные издания, посвящённые жизни полководца, прославленного защитника русских земель.

Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга. В 1724 году его нетленные мощи по указу Петра I были перенесены из Владимира в новую столицу. Издание из фонда Президентской библиотеки «Житие святого благоверного князя Александра Невского» 1867 года так объясняет это решение: «После двадцатилетней войны со шведами в тех же местах, где против них вооружался и св. Александр, Пётр заложил новую столицу России на той самой реке, имя которой носил св. Александр, то есть Неве. Заключив, наконец, славный и давно желанный мир, император пожелал ознаменовать оный торжеством в память древнего победителя шведов на берегах Невы; он пожелал освятить новую столицу и ея иноческую лавру перенесением честных мощей блаженного Александра». Дата 30 августа (12 сентября по новому стилю) была выбрана не случайно. Издание 1852 года «Святой благоверный князь Александр Невский» отмечает, что это был «тот самый день, в который преславный мир Российского Государства со страною Шведскою заключен в 1721 году».

Подробности подготовки к знаменательному для города и страны событию можно найти в историко-биографическом очерке «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» 1871 года: «По распоряжению Св. Синода устроены были: ковчег, для вмещения рака с св. мощами, и балдахин для осенения ковчега, – оба с приличным „державной персоне“ украшением. Ковчег, обитый малиновым бархатом с золотым позументом, имел, утверждённую на крышке, подушку лазоревого цвета, обложенную со всех сторон золотым же позументом с кистями; подушка увенчивалась княжеской шапкой малинового бархата, обложенной на-крест широким немецким позументом и опушённой горностаем, с серебряным вызолоченным крестом на верху. Балдахин, обитый снаружи таусинным (темновишневым) бархатом, а внутри малиновым байбереком (шелковая материя), и обложенный весь золотым позументом, имел на верху медный вызолоченный крест, а по стороне четыре такия же лампады».

Участникам процессии были даны следующие указания: «сопровождать св. мощи с строгим наблюдением, чтобы в местах неудобных не произошло излишнего замедления, а в удобных „вредительной“ поспешности; чтоб все, при мощах находящиеся, как духовные лица, так и охранный караул, „разсмотрительно определённый“ были неотлучны; наконец, чтоб никаких при том „сквернословий и непотребных действ“ ни от кого отнюдь не происходило».

11 (24) августа 1723 года процессия выдвинулась из Рождественского монастыря во Владимире и 17-го прибыла в Москву, далее путь лежал к берегам озера Ильмень: «В Великом Новгороде, древней вотчине св. Александра, св. мощи поставлены были на богатоубранную лодку и, вниз по Волхову, продолжали шествие, как в те дни, как св. Александр плавал по этой реке со своею славной дружиной», – отмечает символичность мероприятия издание «Житие святого благоверного князя Александра Невского».

30 августа (12 сентября по новому стилю) 1724 года святыня прибыла в окрестности Санкт-Петербурга и была принята с особой честью: «Пётр встретил святые Мощи у устья реки Ижоры и поставил на великолепную галеру, сам взялся за руль, а вельмож посадил на весла. Когда галера с Мощами приближалась к обители, навстречу ей был выведен барк – дед Русского флота, раздался колокольный звон и гром орудий.<…> Новая столица праздновала перенесение Мощей три дня, и доселе ежегодно 30 августа вспоминает это событие особым праздником». С этого момента Санкт-Петербург обрел своего небесного покровителя – святого благоверного князя Александра Невского.