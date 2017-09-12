Новороссийцы возложили цветы к памятнику отцам-основателям города

/Общество/

В эти дни Новороссийск празднует свой 179 день рождения и 74-ю годовщину со дня разгрома фашистских войск под стенами города.

По традиции отметить значимую дату на Форумную площадь к памятнику отцам-основателям собрались руководители города, краевых и федеральных структур, депутаты, активисты и жители города.

Глава муниципалитета Игорь Дяченко поздравил собравшихся с очередной годовщиной и напомнил, что 44 года назад Новороссийску было присвоено звание «Город-герой». Он достойно несёт его через года, передавая вахту поколений. «Благодаря совместным усилиям мы достойно встретили значимые юбилеи - 80-летие со дня образования Краснодарского края и 225-летие начала освоения казаками кубанских земель», - отметил глава.

«Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга старшего поколения, первостроителей, пронесших любовь и преданность своему городу через всю свою жизнь, разделивших с ним радости и горести, первые победы и нелегкие времена. Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов и дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего развития. За прошедшие годы Новороссийск занял важнейшее место в экономике, политике, стал культурным центром», - заявил Игорь Дяченко.

После торжественного возложения цветов к памятнику отцам-основателям были отмечены самые достойные горожане. Диплом, знак и удостоверение почётного гражданина города-героя Новороссийска вручили Заслуженному учителю школы РСФСР Татьяне Перчемиди. Её педагогический стаж составляет почти 45 лет. Всю жизнь она жила и трудилась в родном городе. Татьяна Владимировна тепло поблагодарила главу муниципалитета и депутатов за оказанную честь и пожелала всем новороссийцам быть счастливыми от того, что они живут в таком прекрасном городе.

Чествовали на празднике и горожан, которым присвоено звание «Патриот Новороссийска». Его удостоились: председатель Новороссийской городской общественной организации ветеранов 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Семерка», гвардии полковник запаса Ханин Евгений Николаевич; глава фермерского хозяйства Кройтор Александр Степанович; научный сотрудник ГБУК КК «Новороссийский исторический музей-заповедник Юрина Тамара Ивановна; журналист, редактор художественного альманаха «Новороссийск литературный» Глинистов Михаил Степанович; заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МБУ «Городская больница № 1» Элибеков Виталий Грантович; заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 «Звонкие голоса» Оганесянц Светлана Романовна; тренер-преподаватель по танцевальному спорту МБУ ДО ДЮСШ «Ника» Колдобанов Виктор Павлович; депутат Законодательного собрания Краснодарского края Ковалюк Михаил Анатольевич; генеральный директор ООО «Файт» Насибян Роман Арменович.

Демонстрацией большого будущего Новороссийска стал парад первоклассников и первокурсников.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск