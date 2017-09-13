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Поклонская добавила несколько капель в "переполненную чашу" министра культуры

В то время, как Министра переполняет "чаша терпения",
адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 млн рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе). 

При этом, профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть из-за того, что решение принято в течении суток?

Вместе с тем, кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право.

А во всем "виновата" — Поклонская.

Пишет депутат ГД в своём facebook.com

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Категория: Новости / Общество

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