Сбербанк опроверг сообщение о переводе дебетовых карт в овердрафтные

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- Мы получаем от вас много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными. Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Овердрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк. Сообщает банк со своей страницы в VK.

- В мобильном приложении Сбербанк Онлайн часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные. Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание. Сообщает Сбербанк

Источник: Сбербанк