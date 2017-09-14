Перестановки в аппарате администрации Новороссийска

/Общество/

По итогам праздничных мероприятий в администрации Новороссийска прошли кадровые изменения. Уволен начальник организационного отдела. К сожалению, у штаба администрации появилась излишняя закрытость и этой новости на сайте администрации мы не нашли.

По неофициальным сведениям, освобождение от занимаемой должности Н.Михайловской произошло за срывы и просчеты в организации праздничных мероприятий по случаю Дня города. Может быть вернувшийся из отпуска советник по СМИ восстановит открытость в работе административных структур.