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Перестановки в аппарате администрации Новороссийска

По итогам праздничных мероприятий в администрации Новороссийска прошли кадровые изменения. Уволен начальник организационного отдела. К сожалению, у штаба администрации появилась излишняя закрытость и этой новости на сайте администрации мы не нашли.

По неофициальным сведениям, освобождение от занимаемой должности Н.Михайловской произошло за срывы и просчеты в организации праздничных мероприятий по случаю Дня города. Может быть вернувшийся из отпуска советник по СМИ восстановит открытость в работе административных структур.

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Категория: Новости / Общество

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  1. Родитель 14.09.2017 21:52 Ответить
    Поставить на жаре в фуфайке и орать в ухо, что бы не вертелся. И начобразования следом. Держать детей на жаре в кофтах это садизм.
    З.ы Господа родители вы терпили и отдали детей на растерзание. Вы стояли и молча смотрели как ваши дети падают в обморок.
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