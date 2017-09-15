В Сочи гражданские правозащитники дали оценку деятельности транспортной полиции

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Общественный совет при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте совместно с КРОО «Комитет по противодействию коррупции» провел мониторинг линейных подразделений Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Гражданские правозащитники посетили линейные пункты полиции на станциях Роза Хутор и Олимпийский парк. В рамках мониторинга деятельности транспортной полиции Сочи была дана оценка наполняемости информационных стендов для граждан, соблюдению их прав, а также уровню открытости и доступности линейных подразделений, организован блиц-опрос среди пассажиров и работников транспорта по вопросам обеспечения безопасности и общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта.

По словам заместителя председателя Краснодарской региональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Петра Дорогова, цель данного мероприятия - формирование объективной общественной оценки деятельности транспортной полиции, а также формирование конструктивного диалога между гражданами и транспортной полицией.

По результатам мероприятия была дана положительная оценка деятельности транспортной полиции Сочи.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте