Роскомнадзор проводит тестирование средств фильтрации противоправного контента

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В связи с многочисленными обращениями операторов связи в Роскомнадзор с просьбой оказать содействие в выборе эффективных решений ограничения доступа к запрещенным ресурсам в целях соблюдения требований законодательства, ведомством проводится тестирование программных и программно-аппаратных систем фильтрации, представленных на российском рынке.

На сегодняшнй день подведены итоги тестирования программного решения ООО «Безопасный интернет», а именно специализированного программного обеспечения «UBIC».

В тестировании приняли участие 20 операторов связи с различной численностью абонентов из 7 федеральных округов Российской Федерации.

Анализ результатов показал, что при установке по рекомендованной производителем схеме подключения, когда весь трафик оператора связи проходит через СПО «UBIC», а также правильной настройке сети связи оператором количество выявленных нарушений по Единому реестру не превышают 0,006%, а по группе реестра «398-ФЗ» не превышают 0,13%.

Роскомнадзором подготовлено официальное заключение, согласно которому решение «UBIC» может быть использовано операторами связи в качестве средства ограничения доступа к запрещенным ресурсам, внесенным в Единый реестр.

В настоящее время Роскомнадзором проводятся работы по подготовке и тестированию еще двух предложенных на рынке решений - EcoFilter и СКАТ, по итогам которых ведомством также будут подготовлены официальные заключения.

Источник: Роскомнадзор