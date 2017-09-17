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Игорь Дяченко торжественно вручил портрет президента жителю станицы Раевской

Торжественное вручение подарка и цветов состоялось на очередном приёме граждан, который сегодня глава города провёл в Восточном внутригородском районе.

Дмитрий З., молодой человек из станицы Раевской обратился через электронную приёмную к президенту Российской Федерации, высказав свою давнюю мечту – получить в подарок портрет В.В. Путина. Сегодня его мечта сбылась. Глава города И.Дяченко передал ему желанный подарок из Москвы.

На приёме граждан жителей города в целом волновали вопросы получения разрешительных документов на землю, необходимых согласований, регистрации прав собственности и прочее. По всем вопросам были даны консультации и разъяснения, а также установлены сроки их исполнения.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Общество

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