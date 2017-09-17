Технология блокчейн поможет школьникам мониторить состояние лесов

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Федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум» совместно с Центром компетенций блокчейн Внешэкономбанка разработали образовательную программу, которая позволит школьникам проводить мониторинг состояния лесных массивов и определять места и объемы вырубки лесов.

Программа стартовала в Великом Новгороде: с помощью беспилотных летательных аппаратов новгородские кванторианцы выполняют аэрофотосъемку с определенной периодичностью и преобразуют ее в цифровой формат. Используемые алгоритмы блокчейн, сравнивая полученную информацию, автоматически определят - производились или нет вырубки леса.

Также участники проекта планируют внедрить механизмы управления полетными траекториями дронов и усовершенствовать систему распознавания изменений.

Применение технологии блокчейн в проекте обеспечит сохранность и невозможность внесения изменений, которые хранятся в реестре данных. Помогать школьникам в работе будут эксперты ведущих российских высокотехнологичных компаний и вузов страны.

Справочно

Министерство образования и науки Российской Федерации реализует приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». В рамках проекта ведется открытие детских технопарков «Кванториум». Проектным офисом проекта и федеральным оператором сети «Кванториум» выступает Фонд новых форм развития образования.

В соответствии с поручением Президента России от 27 мая 2015 года «Кванториумы» создаются во всех регионах страны. До конца 2017 года сеть детских технопарков «Кванториум» будет представлена не менее чем в 36 регионах: к 19 субъектам присутствия детских технопарков «Кванториум» добавится еще 17 регионов.

К концу 2018 года обучать детей в «Кванториумах» будут уже в 70 субъектах РФ.

Источник: Минобр РФ