В честь 15-летия «ОПОРЫ РОССИИ» выпущена почтовая открытка

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К юбилейному форуму «ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!» Почта России выпустила почтовую открытку тиражом 2500 экземпляров. На ней изображены обширная география нашей страны и многообразие малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в развитии экономики России.

В церемонии гашения почтовой открытки специальным штемпелем «Москва – столица России» приняли участие генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Почтовая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

На площадке форума был установлен специальный ящик Почты России. Все участники и гости мероприятия получи возможность бесплатно отправить эксклюзивные почтовые открытки во все города России прямо с площадки форума.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана 18 сентября 2002 г. для содействия консолидации предпринимателей и граждан для участия в формировании благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики. Основными задачами организации являются: защита прав и интересов предпринимателей; создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах; содействие обеспечению доступа малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам; стимулирование развития предпринимательской активности и многое другое.