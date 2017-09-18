За нарушение земельного законодательства ООО «Агроинвест» заплатит 450 000 рублей штрафа

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При проведении плановой выездной проверки госинспектором Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в отношении ООО «Агроинвест» Темрюкского района выявлен факт нарушения законодательства РФ в области земельного надзора, выразившийся зарастанием сельскохозяйственных угодий сорными растенями и древесно-кустарниковой растительностью, что уменьшает посевную площадь, приводит к деградации пахотных земель.

Распространение сорных растений негативно сказывается на фитосанитарном состоянии земельного участка, освоение которого невозможно без применения значительного количества пестицидов, увеличивает антропогенную нагрузу на почву. За данное правонарушение юридическое и должностное лицо привлечены к админинистративной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей должностному лицу и 400 000 рублей юридическому лицу ООО «Агроинвест».

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея