В Новороссийске сотрудники Отдела ГИБДД и ДПС провели «вкусную» акцию

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Под девизом «Соблюдай ПДД – живи сладко!» стражи порядка встречали маленьких участников дорожного движения возле детских дошкольных учреждений. Детям, родители которых соблюдают правила дорожного движения и используют при перевозках детские удерживающие устройства, сотрудники ГИБДД вручали сладкие подарки.

Цель этой акции - привлечь внимание участников дорожного движения к проблемам по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, необходимости использования детских удерживающих устройств, пропаганда правил дорожного движения при переходе через проезжую часть с участием детей дошкольного возраста, воспитание культуры поведения у детей и взрослых на улицах города.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Новороссийску