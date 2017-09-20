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Кубаньжилстрой сообщил, что секция №1 ЖК "Посейдон" подготовлена к заселению

На секции №1 ЖК «Посейдон» положительно завершена итоговая проверка Инспекции Государственного строительного надзора по Краснодарскому краю по приему объекта в эксплуатацию. Сообщает пресс-служба компании. 

Объект завершен строительством и подготовлен к заселению. Начата подготовка соответствующего заключения (ЗОС).

Информация о начале заселения будет сообщена дополнительно в ближайшее время, через сайт (www.kubgs.ru) и Инстаграмм (www. Instagram.com.kubgs_nvr) Компании.

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Категория: Новости / Общество

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