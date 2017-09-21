О чем следует помнить при приобретении посадочного материала

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Для получения качественного урожая следует помнить, что посадочный материал, поступающий на реализацию и используемый для закладки маточных и промышленных насаждений, должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области семеноводства и должен быть подтвержден соответствующими документами в установленном порядке. Все реализуемые сорта посадочного материала должны быть внесены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также иметь акт апробации, протокол испытаний или сертификат соответствия, выданный в системе добровольной сертификации.

За текущий период 2017 года на территории Краснодарского края и Республике Адыгея специалистами выявлено более 100 правонарушений требований законодательства РФ в области семеноводства. Установлено, что граждане реализовывали саженцы сельскохозяйственных культур (яблоня, груша, слива, вишня, персик, виноград и т.д.) общим количеством свыше 16000 штук без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, тем самым нарушая ст.26, 31 Федерального закона от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»; п.4.1.2 ГОСТа Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия».

В связи с предстоящим началом сезона реализации посадочного материала, Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея призывает граждан быть бдительными при выборе посадочного материала. Также, напоминает лицам, осуществляющим деятельность по производству и реализации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, соблюдать действующие законодательные и нормативно - правовые акты в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

За нарушение требований законодательства РФ в области семеноводства предусмотрена административная ответственность.