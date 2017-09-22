В Геленджике снова распахнул свои двери образцовый театр кукол «Веселая компания»

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Он открыт на базе Центра культуры и досуга «Творчество». Первый спектакль в новом сезоне был показан в День открытых дверей в отремонтированном актовом зале Центра. Юным зрителям и их родителям представили постановку по мотивам детской сказки «Айболит», которую специально подготовили к новому театральному сезону.

Таким образом, на сегодняшний день в репертуаре геленджикского театра кукол три постановки. Помимо «Айболита», «Красная шапочка» и «Козявочка». Каждый спектакль наполнен смыслом, легким юмором и любовью к юным зрителям. Руководит образцовым театром кукол режиссер Владимир Злобин, который всю жизнь посвятил кукольному делу. Стоит отметить, что юные геленджичане могут стать не только зрителями театральных постановок «Веселой компании», но и частью творческой команды: в настоящее время ведется набор учащихся на различные направления подготовки в Центр культуры.

Добавим, что на базе Центра, кроме театра кукол, работают две народные студии изобразительного искусства, а также кружки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, любительские объединения. Работа Центра заключается в поддержании народных и развитии современных видов искусств. Концерты, встречи с художниками, беседы на интересующие темы, литературно-музыкальные гостинные, спектакли - все это и многое другое является неотъемлемой частью жизни Центра.