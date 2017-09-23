Ведущая «Дома-2» перепутала ящерицу с перчиком

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Известная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно приняла участие в съемках ютуб-шоу «Кажется, нащупал», суть которого заключается на ощупь определить, что находится в коробке.

Ольга Бузова решила выложить отрывок шоу у себя на страничке в Instagram.

Это было очень страшно! Ужасно засовывать руки в ящик, в котором ты не знаешь, что лежит. Это, правда, страшно, поэтому не ругайтесь, что я так громко кричу. В выпуске было аж три объекта, которые я должна была определить, - поделилась своими эмоциями телеведущая.

На видео, которое выложила в сеть певица, ей попалась ящерица. Эмоции у телезвезды били через край:

- Если у меня будет остановка сердца, страна вам этого не простит! – заявила Бузова, боясь опускать руку в ящик. После этого, долго щупая хвост ящерицы, она предположила, что это может быть «перчик».

- Если это живое, я вам не прощу, тогда вы все придете на мой концерт 3 ноября в Известия Hall, будете хором петь мои песни и выложите все видео: «Мы фанаты Бузовой», - поставила условие певица.

Когда она узнала, что же все-таки находится в коробке, после бури захлестнувших ее эмоций, она все-таки взяла себя в руки и напомнила авторам шоу, что будет рада их видеть на своем концерте и будет ждать от них видео с хэштегом #бузовамойкумир и #бузовапой.

Источник: https://news-r.ru/news/culture/147478/