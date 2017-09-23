Из неопубликованного интервью со священником Димитрием Ненароковым

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Борис Куликовский в миру, Иерей Димитрий Ненароков служит в храме Рождества Иоанна Предтечи

ВОПРОС: Отец Дмитрий! Вы нас практически убедили в том, что останки, которые перезахоронили в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, не принадлежат Николаю II и Его Семье. Но ведь тогда удивляет тот размах, те огромные государственные средства и мощности, с которыми ведутся все эти эксгумации и экспертизы. Вас не смущают те «стахановские» сроки, которые поставлены Правительственной комиссией перед следователями и экспертами для подтверждения истинности артефактов?



СВЯЩ.ДИМИТРИЙ: Да, 9 июля Председатель Правительства РФ подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам исследования и перезахоронения останков Цесаревича Алексия Николаевича и Великой княжны Марии Николаевны Романовых. Во главе этой группы был поставлен глава аппарата Правительства С.Приходько. Само назначение чиновника такого ранга на эту должность свидетельствовало о важности задуманного дела. Тогда уже был и намечен срок перезахоронения — 18 октября сего года. То есть многочисленная группа экспертов и криминалистов во главе с «непотопляемым» следователем Соловьёвым «взяла под козырёк» по-быстрому всё «провернуть» — за три месяца. Темп взят, можно сказать, космический. Под давлением требований общественности, прежде всего Церкви, которая настояла на дополнительных следственных экспертизах, срок передвинули на февраль 2016 года — ненамного, надо сказать.

Такой резкий старт — точнее говоря, финишное ускорение, по замыслу фальсификации, имеет несколько причинных пластов. Рассмотрим первый. Он связан ни много-ни мало с будущим самой Америки и клана Ротшильдов в частности. Попробую объяснить покороче.

В своё время Государь Николай II выделил 48,6 тыс. тонн российского золота, которое хранилось в Испании со времён Александра II в качестве золотого обеспечения под создание Всемирного финансового центра. На эти средства частными американскими банками была основана организация под названием ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА США. Золото выделялось строго «с возвратом» – всего на 100 лет. С каждой сделки, заключаемой ФРС, Российской империи (а затем СССР и Российской Федерации) должна была идти прибыль 4%.



Об этом обе стороны очень дружно как бы забыли, хотя на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году были подписаны важнейшие регламентирующие документы, в которых было закреплено наше право НА 88,8% АКТИВОВ ФРС (!).

И вот прошлой зимой в газете «Аргументы недели» появляются два больших материала, посвящённых Царскому золоту. Заголовки были соответствующие: «Грабители страны. Пришла пора платить по долгам». Статья вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Её читали везде — от администрации Президента и Правительства до обеих палат Российского парламента. МИД РФ попросил экспертов составить справку для оглашения этих данных в ООН. Специалисты по Международному праву прогнозировали наши возможные действия. Внимательно изучали материал и в США. Наших «друзей» более всего интересовало – как эта тема всплыла в информационном поле?

Далее сюжет развивался по законам международного детективного жанра. В ночь с 30 на 31 января в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН В ОЧЕНЬ СТРАННОМ ПОЖАРЕ СГОРАЕТ ПОЧТИ ВЕСЬ АРХИВ. Среди уничтоженных пламенем 5,5 млн экземпляров изданий — САМЫЕ ПОЛНЫЕ, А В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЕДИНСТВЕННЫЕ В РОССИИ СОБРАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИГИ НАЦИЙ, инициатором создания которой был Император Николай II. Сгорели все архивные документы наследницы Лиги Наций — ООН и Парламентские отчёты США, Англии, Италии, датированные с конца XVIII века. Все материалы по странному стечению обстоятельств оказались не оцифрованы.



Через неделю последовал резкий «ответ» со стороны Вашингтона: сутки спустя — утром 1 февраля 2015 г. – в Нью-Йорке загорелось здание хранилища документов в бруклинском районе Уильямсбург. Архив тушили больше суток. Сгорело более 4 млн коробок с документами. Хотя во всех американских СМИ было сообщено, что ничего важного там не хранилось, «по горячим следам» прошла информация, что именно в этом второстепенном архиве сознательно были спрятаны важнейшие документы ФРС (забавно, что в обоих хранилищах были установлены совершенные системы пожаротушения, а документы и в России и в США — не оцифрованы).

В Московской библиотеке ИНИОН, и в нью-йоркском архиве хранились очень важные документы, связанные с историей Лиги Наций и Мировой финансовой системы, инициатором создания которых была именно Российская империя. В частности, в сгоревшем Нью-Йоркском архиве находились бумаги, свидетельствующие о финансировании кланом Ротшильдов избирательной кампании президента Вудро Вильсона в 1912 году.

Именно Ротшильды в 1913 году, вопреки воле Конгресса и Сената, буквально заставили Вильсона передать В ИХ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Федеральную резервную систему, созданную вместо Мировой финансовой системы и основанную на золоте России и Китая.

Таким образом, согласно вкладам, доля ФРС в 88,8% до сих пор принадлежит России (остальные 11,2% — китайцам).



ВОПРОС: Отец Дмитрий, это всё захватывающе интересно. Но какое всё это имеет отношение к теме перезахоронения Останков Царской Семьи?



СВЯЩ.ДИМИТРИЙ: Самое прямое. Сейчас Россия находится под жёстким гнётом экономических санкций. Недавно прошел слух, якобы от экспертов за океаном, что США тайно готовят против нас такие санкции, после введения которых финансовая и банковская системы страны просто рухнут. Соответствующие российские структуры отнеслись к этому очень серьёзно. И тому есть причины.

Первое. Все деньги, полученные нашей страной за экспортные поставки, проходят через Банк международных расчётов, со штаб-квартирой в Базеле. США практически полностью контролируют его через свои частные банки. Перекрыть нам поступление всей валютной выручки — дело нескольких секунд.

Второе. Под «крышей» крупнейших американских финансовых кланов решением Конгресса и Сената США был создан Департамент международного валютного контроля со штаб-квартирой в Таиланде. Департамент сей находится под «крышей» крупнейших американских финансовых кланов и работает строго под их контролем. Все проводки по международным счетам в любой мировой валюте или в золотом эквиваленте проходят через этот департамент. А любой крупный проект, в котором есть перемещение валюты через границы, требует разрешения этого органа.



Третье. Все валютные поступления в долларах США от российского экспорта не приходят напрямую на счета Центробанка или Правительства РФ. Они учитываются на счетах серверов ФРС и «зеркалом» отражаются на серверах российского ЦБ. Так, по мгновенному сигналу из Вашингтона, Россия может оказаться В ПОЛНОЙ международной финансовой изоляции.

И всё это — наследство 80-90 годов, когда наша страна оказалась вновь поставленной на колени, на сей раз «американцами»…

Главное — дальше. При передаче российского золота были составлены специальные соглашения в шести экземплярах, три из которых хранились в Америке, три были переданы России. Также были выпущены 12 «золотых» сертификатов (на 48,6 тыс. тонн) на предъявителя.

В данное время на территории России хранятся только два подлинника соглашений и все «золотые» сертификаты. Третий подлинник, принадлежавший российской императрице Марии Фёдоровне, после её эмиграции был спрятан в ячейку одного из швейцарских банков. Однако в 2013году — В ГОД, КОГДА ЗОЛОТО НАДО БЫЛО ОТДАВАТЬ — США удалось «продавить» Федеральный закон Швейцарии «О международной помощи по налоговым вопросам». Место хранения документа становится известным и его изымают… А за оставшимися в России двумя подлинниками идёт настоящая охота.

Всё, о чём я говорю, хорошо известно руководству нашей страны, которое представляет все возможности по удушению российской финансовой системы через Банк международных расчётов и Департамент международного валютного контроля. Но в целом Россия созрела для ухода от кабальной колониальной зависимости, навязанной в 90-е годы прошлого столетия.

В то время, когда Россия делает первые шаги (пусть где-то робкие и непоследовательные, о которых модно нынче рассуждать везде) по освобождению из колониального плена, ЕСТЬ МОЩНЫЕ СИЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ЦЕНТРАМ ПРИНЯТИЯ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЛОББИРУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ «НАСЛЕДНИК» — новые попытки придать официальный статус Марии Романовой и её сыну Георгию Гогенцоллерну.



ВОПРОС: Вы имеете в виду официальную главу Императорского Дома Романовых Марию Владимировну Куликовскую-Романову и её сына Георгия?



СВЯЩ.ДИМИТРИЙ: Да. Именно их я имею в виду. Весь этот «галоп» со срочным признанием фальсифицированных останков — это часть всей зловещей возни вокруг этих самозванных фигур. Компетентные источники свидетельствуют, что в официальное признание Марии Романовой и Георгия Гогенцоллерна полноправными наследниками российского Императора Николая II РОТШИЛЬДЫ УЖЕ ВЛОЖИЛИ БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ (!). Но для них игра стоит свеч: взамен Ротшильды получают ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ВСЕХ ДОЛГОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, в том числе Царского золота, которое легло в основу мирового могущества ФРС и, как следствие, США.



Во время перестройки дело практически дошло до коронации Марии Владимировны, была даже изготовлена столовая посуда с личными вензелями самозванных самодержцев. Но Борис Ельцин увидел в этом покушение на свою власть (хотя именно при Ельцине Георгий получил российский паспорт на материнскую (!) фамилию Романов) и воспрепятствовал сему.

После того, как Президентом стал В.В.Путин, дело Ротшильдов вовсе не заглохло. Мария Владимировна, при поддержке некоторых олигархов и «своих» купленных чиновников, начала путешествовать по стране, в том числе, на самолёте, закреплённом за Д.А. Медведевым. При это она щедро раздавала губернаторам и другим высшим чиновникам ордена, которые могут вручать лишь Российский Император, в частности, орден Святого апостола Андрея Первозванного. Благодарные «бояре» не обращали внимания на то, что их награждает дочь высокопоставленного фашистского офицера. Список награждённых — очень большой и столь же любопытный…

Тут случилось непредвиденное: глава клана – Натаниэль Чарльз Ротшильд на 79 году жизни неожиданно впал в кому. В это время Россия буквально из-под носа у США увела свой «непотопляемый авианосец» —Крым. И процесс признания Марии Владимировны и Георгия было решено ускорить.



По кабинетам Госдумы заходила некая аналитическая записка («составленная на самом верху») по подготовке официального признания фигуры «великой княгини Марии Владимировны и её сына Георгия». Ключевая фраза этого документа: «Факт введения института монархии и наследственного правления страной (государыня Мария Владимировна и наследник Георгий) ПРИ РЕАЛЬНЫХ РЫЧАГАХ УПРАВЛЕНИЯ У ПОДДЕРЖИВАЕМОГО БОЛЬШИНСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА позволит менее болезненно пройти пиковые экономические нагрузки ближайших десятилетий». Эта бумага тогда не нашла поддержку большинства депутатов Госдумы. Тогда была вторичная попытка «зайти» в Думу, но уже через региональные парламенты.

Летом о законопроекте «Об особом статусе представителей царской фамилии» заговорил очень состоятельный (по версии «Форбс») депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Но из-за скандала по поводу выхода Петрова из «Единой России», который не простили «старшие товарищи» по партии, законопроект снова отложили.

Церковь неоднократно, в том числе в лице протоиерея Всеволода Чаплина, говорила о возможности возрождения монархии в современной России. Да, но какой монархии? Сам Чаплин «указом главы Российского Императорского Дома Великой княгини Марии Владимировны Романовой был «сопричислен» к императорскому ордену Святого равноапостольного князя Владимира». Комментарии излишни…



Попытки протащить проект «Наследник», несмотря на описанное противодействие некоторых чиновников-патриотов, в ближайшее время БУДУТ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ. Тем, кто реально управляет США, крайне важно уничтожить даже память о тех документах, о которых я говорил раньше. Иначе вся их империя, основанная на владении ФРС – то есть мировым «печатным станком», просто рухнет. Этого не могут допустить — тем более, во время дележа наследства главы клана Н.Ротшильда.

Вот что лежит в основе политико-экономических причин столь поспешных раскопок — точнее, ковыряния в могилах и пляски на костях Екатеринбургских останков. Это не только фальсификация Царских Останков — это надругательство над самой Святыней Самодержавной Русской власти, так как НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЮ, НИ ФАКТИЧЕСКОГО, НИ ЗАКОННОГО, НИ НРАВСТВЕННОГО, МАРИЯ И ГЕОРГИЙ НЕ ИМЕЮТ. Для интересующихся этими персонами, в частности, их предком — Великим князем Кириллом Владимировичем, есть информация на очень многих ресурсах.

В то же время Георгий Гогенцоллерн заявил, что ждёт от России официального признания своей семьи исторической династией: «Мы просто хотим вернуться в современное и демократическое государство благодаря правовому акту, который дал бы нам статус исторической династии».

«Великий князь» подчеркнул: «А если российский народ однажды решит реставрировать монархию, у него всегда будет законный наследник в императорском доме в лице моей матери».

Ну и в заключение темы о «Наследнике», для справки: «князь» был инспектором Европейского сообщества по атомной энергии, позднее занимал высокие посты в российском «Норильском никеле».