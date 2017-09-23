Делегаты от сочинского бизнеса единогласно избрали нового председателя ТПП

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22 сентября 2017 г., состоялась отчетно-выборная Конференция ТПП г. Сочи, в ходе которой делегаты от сочинского бизнеса единогласно избрали на пять лет нового председателя Тараса Яроша.

Два депутата Городского Собрания Сочи — Иван Савин и Владимир Торосян, — открытым голосованием были избраны в новый совет ТПП г. Сочи, в который вошли 15 человек, в том числе и бывший председатель ТПП г. Сочи, занимавший эту должность 25 лет — Вадим Левченко.

Источник: gazdep.ru