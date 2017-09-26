Сын фронтовика, участвовавшего в битве за Кавказ, получил награды отца спустя 75 лет

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий в ходе приёма граждан по личным вопросам передал удостоверения к неврученным ордену Красной Звезды и медали «За отвагу» сыну сержанта Кобрылева Андрея Ильича, участвовавшего в боях при обороне Кавказа.

Из наградных листов: «Младший сержант Кобрылев Андрей Ильич, наводчик минометной батареи отдельного конно-артиллерийского дивизиона, участвуя в боях за перевал Чипер-Азау в сентябре 1942 года, показал себя стойким и бесстрашным бойцом. Огнем его миномета были уничтожены минометный и два пулеметных расчета… Приказом командующего 46 армией №08/н от 31 октября 1942 года награжден медалью «За отвагу».

«Гвардии сержант Кобрылев А.И., командир 76-мм орудия артиллерийской батареи 40-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского полка со своим расчетом выехал на открытую позицию и огнем прямой наводкой отразил контратаку противника, уничтожив до 60 гитлеровцев. Приказом командира 10 гвардейской казачьей кавалерийской дивизии №034/н от 29 сентября 1943 года награжден орденом Красной Звезды».

За последние пять лет сотрудники военного комиссариата Свердловской области сумели установить более ста случаев, когда заслуженные ордена и медали не были вручены фронтовикам по различным причинам. Восстановленная справедливость поможет людям получить положенные социальные льготы. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс «Подвиг народа» на сайте Минобороны России.

Источник: МО РФ