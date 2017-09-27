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Навальный едет в Краснодар

В администрацию Краснодара поступило уведомление о проведении митинга с участием Алексея Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 8 октября проведет в Краснодаре встречу со своими сторонниками в форме митинга.

Претендующий на участие в президентских выборах оппозиционер Алексей Навальный расскажет жителям кубанской столицы о своей деятельности.

Официальное уведомление подано в администрацию города 25 сентября.

Местом проведения публичного мероприятия указана центральная площадка в Чистяковской роще, с 18 до 21 часа. Кроме того, чтобы избежать отказа в проведении мероприятия, с излюбленной городскими чиновниками формулировкой «площадка занята», волонтёры, вместе с юристом и координатором штаба, подали уведомления сразу на несколько альтернативные площадок для встречи.

Источник: Голос Кубани

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Категория: Новости / Общество

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  1. Лена 27.09.2017 11:41 Ответить
    Если его приезд заставить хоть на десять процентов обратить власть к нуждам народа я буду ему рада!
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