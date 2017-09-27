В Новороссийске минутки здоровья и безопасности провели сотрудники Отдела ГИБДД

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На территории Краснодарского края продолжается Неделя безопасности, в рамках которой полицейские напомнили школьникам основные правила дорожного движения, уделив особое внимание безопасному маршруту «Дом-школа-дом». А чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, рассказали детям об обязательном использовании на одежде, рюкзачках световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция Новороссийска надеется, что родители и взрослые участники дорожного движения тоже не останутся в стороне и своим примером покажут детям, что соблюдение Правил – дорожного движения это гарантия безопасности на дороге.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску