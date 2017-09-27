Сотрудники и ветераны транспортной полиции Новороссийска присоединились к акции «Зеленая Россия»

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В рамках реализации Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» сотрудники, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета Новороссийского ЛО МВД России на транспорте привели в порядок территорию и памятные сооружения подразделения.

С раннего утра стражи порядка вооружились всем необходимым инвентарем и вышли на уборку территории перед зданием Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Руководитель линейного подразделения полковник полиции Олег Абрамов предложил высадить аллею из десяти молодых туй рядом с мемориальным камнем – «Вечная слава сотрудникам органов внутренних дел на транспорте исполнивших свой служебный долг!».

Теперь благодаря общим усилиям стражей порядка это место превратилось в настоящую аллею Памяти, которая стала символом благодарности воинам, защищавших страну не только в годы Великой Отечественной войны, но и в сражениях на Кавказе. Это своеобразное послание будущим поколениям!

В завершении мероприятия все участники субботника получили отличный бонус в виде полевой кухни.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте