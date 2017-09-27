Футбольный клуб «Краснодар» станет героем коллекционных банок Pringles

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К старту нового сезона Чемпионата России по футболу компания Kellogg’s выпустит ограниченную серию банок чипсов Pringles, которая будет посвящена ведущим футбольным клубам страны. Она поступит в продажу в конце августа и будет доступна в основных торговых сетях страны.

Pringles объединит главных соперников Чемпионата России по футболу – вместе с «Краснодаром» участниками акции станут футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «ПФК ЦСКА». Поклонники знаменитых команд смогут поддержать их новым оригинальным способом, а также принять участие в кампании в социальных сетях.