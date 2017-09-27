/Общество/

Футбольный клуб «Краснодар» станет героем коллекционных банок Pringles

К старту нового сезона Чемпионата России по футболу компания Kellogg’s выпустит ограниченную серию банок чипсов Pringles, которая будет посвящена ведущим футбольным клубам страны. Она поступит в продажу в конце августа и будет доступна в основных торговых сетях страны.

Pringles объединит главных соперников Чемпионата России по футболу – вместе с «Краснодаром» участниками акции станут футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «ПФК ЦСКА». Поклонники знаменитых команд смогут поддержать их новым оригинальным способом, а также принять участие в кампании в социальных сетях.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер в порывах 30-33 м/с, возможен ураган

На борту крейсера «Аврора» состоялся торжественный приём школьников в ряды Юнармии

Футбольный клуб «Краснодар» станет героем коллекционных банок Pringles

Выставка "Такой разный Краснодар"

Энергетики работают в режиме повышенной готовности

Хостел Новороссийск