В Крыму прошел первый в мире многодневный морской крестный ход трезвенников

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По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в рамках программы подготовки национальной элиты «Александр Невский – Имя России» ко всероссийскому дню трезвости общественная организация «Православный Санкт-Петербург» провела в Крыму первый в истории Православной Церкви многодневный морской крестный ход православных трезвенников.

Крестоходцы пронесли на парусном катамаране «MERI-2» по прибрежным городам Крыма от Севастополя до Керчи список чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» из первого в мире храма в честь этой иконы, находящегося в Санкт-Петербурге.

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прославившейся множеством исцелений от алкогольной зависимости, был сделан список, переданный в дар «от трезвенников Санкт-Петербурга трезвенникам Крыма», о чем свидетельствует соответствующая дарственная надпись. В Херсонесе Икона была торжественно принесена в дар Севастопольскому благочинию, потому что Севастополь – первый из российских регионов, где была в 2015 году поддержана инициатива общественной организации «Православный Санкт-Петербург» о возрождении дореволюционной традиции пеших крестных ходов православных трезвенников с целью продвижения идеи полного отказа от употребления алкоголя. Трезвенники «Православного Санкт-Петербурга» своими акциями призывают полностью отказаться от употребления спиртных напитков не только алкозависимых, но и так называемых «культурно пьющих» ради спасения Отечества от последствий чрезмерного среднедушевого употребления алкоголя, являющегося угрозой национальной безопасности России.

Такие акции «Православный Санкт-Петербург» проводит уже много лет. Наиболее известными из них стали:

- Ежегодный крестный ход утром 1 января в Александро-Невской Лавре;

- Общегородской крестный ход православных трезвенников накануне Великого Поста;

- Всероссийская конференция православных трезвенников «Михайловские чтения».

С 2014 года в Крыму общественная организация «Православный Санкт-Петербург» совместно со Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и Митрополита Феодосийского и Керченского Платона, ежегодно проводит морские крестные ходы в честь Святых Правителей Руси, символизирующие неразрывность исторического пути народов Северной и южной Руси. Иконы с мощами самых почитаемых в России и Украине святых правителей, Александра Невского и Владимира Крестителя Руси, приносились по морю в города Крыма, где есть храмы в честь этих святых, наглядно демонстрируя наличие общих духовных ценностей, свидетельствующих о духовном единстве народов северной и южной Руси.

В 2017 году в связи с наркотическими атаками на население Крыма со стороны СБУ крестный ход был усилен списком чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и миротворческая миссия морских крестоходцев обрела новый смысл – продвижение идеи абсолютной трезвости. В процессе подготовки и проведения акции выяснилось, что в истории Православной Церкви еще не было примеров проведения многодневных морских крестных ходов православных трезвенников, на которые можно было бы равняться. Однако это обстоятельство не стало каноническим препятствием, так как данная акция просто объединила две традиции Русской Православной Церкви: крестного хода православных трезвенников и морского крестного хода. Так в Крыму в этом году возникла новая форма жизни Православной Церкви – многодневный морской крестный ход православных трезвенников за трезвое и сильное Отечество. По замыслу организаторов акция должна наглядно показать соотечественникам необходимость трезвения при прохождения через «житейское море». «Море пьяных не любит» - говорят моряки. То же самое можно сказать и про «житейское море, воздвигаемое напастей бурею» (покаянный канон). Участники мероприятия личным примером показывают возможность преодоления стрессовых ситуаций и полноценного отдыха, новых встреч и расставаний, деловых отношений и дружеских бесед без употребления алкоголя.

Насколько этот пример окажет влияние на наших соотечественников, зависит от его популяризации в СМИ. Поэтому в каждом городе Крыма, куда приходил крестный ход проводилась пресс-конференция на борту яхты, где журналисты в непринужденной обстановке могли свободно пообщаться с участниками акции и подкрепить свои силы на безалкогольном, но очень питательном и изобильном фуршете. И некоторым журналистам в своих публикациях удалось передать атмосферу радости трезвого образа жизни, царившую на яхте.

Аналогичная итоговая пресс-конференция готовится и будет проведена в Санкт-Петербурге.

В связи с тем, что яхта осталась в Крыму, пресс-конференция будет проведена на Авианосце Трезвости, которым является завод АТИ в Санкт-Петербурге, находящийся по адресу: ул. Цветочная 16.

Завод АТИ много лет служит материальной базой для продвижения идей трезвого образа жизни в России. Руководство завода состоит из трезвенников, все корпоративы проходят без употребления алкоголя. На заводе создано первое в новейшей истории России общество трезвости, распространившее свою деятельность на всю Россию и сопредельные государства, действует первый в мире храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Источник: Православный Санкт-Петербург АО «Завод АТИ»