Решать вопросы сообща
В Геленджике стартует цикл собраний граждан, проживающих в многоквартирных домах, с участием представителей администрации муниципалитета, руководителей управляющих компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также депутатов городской Думы, участковых и руководителей органов ТОС.
Подобные собрания проводятся на курорте не первый год и пользуются у геленджичан популярностью. В рамках встреч каждый пришедший сможет получить информацию об изменениях в жилищном законодательстве, прослушать отчет о проведённых участковым уполномоченным мероприятиях, задать интересующий вопрос, озвучить проблему, а главное - получить решение.
Со 2 по 6 октября 2017 года собрания граждан пройдут по следующему графику:
|
Дата
|
Адрес
|
Время
|
2 октября
|
ул. Леселидзе, д. 2, 4, 6, Полевая, д. 33
|
18-00
|
ул. Нахимова, д. 4, 6, 8, 9, 10
|
18-00
|
ул. Курортная, д.14 а
|
18-00
|
3 октября
|
ул. Полевая, д. 6, 10
|
18-00
|
микрорайон Северный, д. 12, 12а
|
18-00
|
микрорайон Парус, д. 8, 11, 12
|
18-00
|
4 октября
|
ул. Жуковского, д. 5, 8а
|
18-00
|
ул. Жуковского, д. 2а, 4а, 10
|
18-00
|
ул. Островского, д. 131, 133, 127
|
18-00
|
5 октября
|
ул. Маяковского, д. 2, 4
|
18-00
|
микрорайон Парус, д. 19а
|
18-00
|
ул. Островского, д. 135, 135/1, 139/1, 139
|
18-00
|
6 октября
|
микрорайон Парус, д. 7, 9, 10
|
17-30
|
микрорайон Парус, д. 3
|
17-30
|
ул. Гоголя, д. 11, 13
|
17-30
График дальнейших собраний граждан будет освещаться в рамках выпусков новостей на СТС-Геленджик и Рен-ТВ Геленджик, размещаться на официальном сайте администрации Геленджика в разделе «События» и публиковаться в Геленджикской городской газете «Прибой». Следите за анонсами.
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