/Общество/

Решать вопросы сообща

В Геленджике стартует цикл собраний граждан, проживающих в многоквартирных домах, с участием представителей администрации муниципалитета, руководителей управляющих компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также депутатов городской Думы, участковых и руководителей органов ТОС.

Подобные собрания проводятся на курорте не первый год и пользуются у геленджичан популярностью. В рамках встреч каждый пришедший сможет получить информацию об изменениях в жилищном законодательстве, прослушать отчет о проведённых участковым уполномоченным мероприятиях, задать интересующий вопрос, озвучить проблему, а главное - получить решение.

Со 2 по 6 октября 2017 года собрания граждан пройдут по следующему графику:  

Дата

Адрес

Время

2 октября

ул. Леселидзе, д. 2, 4, 6,  Полевая, д. 33

18-00

ул. Нахимова, д.  4, 6, 8, 9, 10

18-00

ул. Курортная,   д.14 а

18-00

3 октября

ул. Полевая, д. 6, 10

18-00

микрорайон Северный, д. 12, 12а

18-00

микрорайон Парус, д. 8, 11, 12

18-00

4 октября

ул. Жуковского, д. 5, 8а

18-00

ул. Жуковского, д. 2а,  4а, 10

18-00

ул. Островского, д. 131, 133, 127

18-00

5 октября

ул. Маяковского, д. 2,  4

18-00

микрорайон Парус, д. 19а

18-00

ул. Островского, д. 135, 135/1, 139/1, 139                    

18-00

6 октября

микрорайон Парус, д. 7,  9,  10

17-30

микрорайон Парус, д. 3

17-30

ул. Гоголя, д. 11, 13

17-30

 

График дальнейших собраний граждан будет освещаться в рамках выпусков новостей на СТС-Геленджик и Рен-ТВ Геленджик, размещаться на официальном сайте администрации Геленджика в разделе «События» и публиковаться в Геленджикской городской газете «Прибой». Следите за анонсами.   

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Категория: Новости / Общество

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