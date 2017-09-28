Решать вопросы сообща

/Общество/

В Геленджике стартует цикл собраний граждан, проживающих в многоквартирных домах, с участием представителей администрации муниципалитета, руководителей управляющих компаний, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также депутатов городской Думы, участковых и руководителей органов ТОС.

Подобные собрания проводятся на курорте не первый год и пользуются у геленджичан популярностью. В рамках встреч каждый пришедший сможет получить информацию об изменениях в жилищном законодательстве, прослушать отчет о проведённых участковым уполномоченным мероприятиях, задать интересующий вопрос, озвучить проблему, а главное - получить решение.

Со 2 по 6 октября 2017 года собрания граждан пройдут по следующему графику:

Дата Адрес Время 2 октября ул. Леселидзе, д. 2, 4, 6, Полевая, д. 33 18-00 ул. Нахимова, д. 4, 6, 8, 9, 10 18-00 ул. Курортная, д.14 а 18-00 3 октября ул. Полевая, д. 6, 10 18-00 микрорайон Северный, д. 12, 12а 18-00 микрорайон Парус, д. 8, 11, 12 18-00 4 октября ул. Жуковского, д. 5, 8а 18-00 ул. Жуковского, д. 2а, 4а, 10 18-00 ул. Островского, д. 131, 133, 127 18-00 5 октября ул. Маяковского, д. 2, 4 18-00 микрорайон Парус, д. 19а 18-00 ул. Островского, д. 135, 135/1, 139/1, 139 18-00 6 октября микрорайон Парус, д. 7, 9, 10 17-30 микрорайон Парус, д. 3 17-30 ул. Гоголя, д. 11, 13 17-30

График дальнейших собраний граждан будет освещаться в рамках выпусков новостей на СТС-Геленджик и Рен-ТВ Геленджик, размещаться на официальном сайте администрации Геленджика в разделе «События» и публиковаться в Геленджикской городской газете «Прибой». Следите за анонсами.

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