Молодёжный совет предложил депутату внести поправки в закон о "О днях Воинской Славы и памятных датах России"

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28 сентября в 16:00 состоялось заседание Экспертного Совета молодёжного Совета при депутате Государственной Думы Российской Федерации по Туапсинскому избирательному округу №49 Владимире Ильиче Синяговском. Ребята разбирали Федеральный Закон №32, "О днях Воинской Славы и памятных датах России". Участники Молодёжного Экспертного совета выступили с предложением внести в Федеральный закон №32 поправку, по которой день 3 февраля будет официально считаться памятным для России днём.

Напомним, что в ночь с 3 по 4 февраля 1943 года в районе деревни Станичка (южное предместье Новороссийска) был высажен советский морской десант под командованием Цезаря Львовича Куникова. Так началась знаменитая героическая оборона «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября с освобождением Новороссийска.

Именно благодаря героизму советского народа в те знаменательные дни, Новороссийск был освобождён и в дальнейшем ему было присвоено звание города-героя.

По единогласному мнению участников Молодёжного Экспертного совета эта важная дата обязательно должна быть закреплена на законодательном уровне.