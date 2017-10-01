Арест земли в Мысхако бередит массы

/Общество/

В субботу в поселке Мысхако города-героя Новороссийска встревоженные решением Басманного суда Москвы собственники земли собрались вместе, чтобы выработать методы защиты своих интересов.

Летом на официальном сайте судебной системы страны стали появляться решения Басманного суда о наложении ареста на земли поселения Мысхако. С просьбой об этом в суд обратился следователь, ведущий уголовное дело в связи с махинациями с землей винсовхоза "Мысхако".

Претензии граждан впервую роль направлены в адрес судебной системы. Звучали обращения в адрес Президента страны с просьбой о защите частной собственности.

Участники митинга в руках держали синии воздушные шары как символ тревоги и беспокойства. После речей ораторов шары полетели в небо, призывая всех разделись эту тревогу. С посланием от имени всех пострадавших на следующей недели делегация направляется в Москву.

*Фото к новости. Крестьяне расправляются с помещиком. Акварель П.П. Соколова. 1860-е годы.