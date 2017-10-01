В Чечне захоронили останки армянских солдат, погибших в 1942 году

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1 октября в Наурском районе Чеченской Республики прошла церемония захоронения останков солдат и офицеров, среди которых 15 военнослужащих-армян, погибших в 1942 году и найденных на территории Чечни в марте-апреле 2017 года, сообщает корреспондент РУСАРМИНФО.

На церемонии захоронения присутствовали министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, посол Армении в России Вардан Тоганян, внук одного из воинов, чьи останки были найдены в Чечне - предприниматель Эдуард Аветисян, руководитель поисковых работ в Чечне Андрей Фетисов, общественный деятель Ваграм Карапетян.

По инициативе Эдуарда Аветисяна в честь армянских воинов был установлен памятник, автором которого стал архитектор Ашот Татевосян.

Ранее РУСАРМИНФО сообщало, что в Чечне обнаружено захоронение с останками солдат и офицеров, погибших в 1942 году. Среди них останки 15 военнослужащих-армян.

Источник: https://rusarminfo.ru/2017/10/01/v-chechne-zaxoronili-ostanki-armyanskix-soldat-pogibshix-v-1942-godu/