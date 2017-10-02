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В фестивале «Созвездие мужества» примет участие лингвист из Армавира. Юлия Королёва представила виртуальную энциклопедию «Дети-герои» в номинации «Лучший интернет-проект».

«Это первый в России проект «Дети-герои», - рассказала она. - Создан он в марте 2014 года и уже успел получить известность среди тех, кто ищет своих спасителей - детей, но и признание ведомственного портала МЧС-Медиа».

Страницы сайта «Дети-герои» посвящены ребятам, отличившимся при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, награжденным нагрудными знаками и медалями МЧС России.

Есть истории о зарубежных школьниках, предотвративших различные чрезвычайные ситуации, к примеру, в Грузии.

Благодарные родственники и обычные граждане пишут создательнице проекта кандидату филологических наук Юлии Королёвой, некоторые даже оказывают помощь в поиске архивных документов.

«Семь лет назад начала поиск материалов для сайта, - рассказала автор проекта. - Осваивала технологию создания сайтов, в одиночку собирала информацию о детях-героях, переписывалась с их родственниками, обращалась в библиотеки, архивы, к электронным ресурсам. Некоторая часть данных была взята с сайтов территориальных подразделений МЧС России».

На сайте также рассказывается о роли МЧС России в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе на международном уровне.

Проект успешно представлен на краевом уровне и продолжит борьбу в межрегиональном этапе фестиваля «Созвездие мужества».

Источник: МЧС РФ по Краснодарскому краю