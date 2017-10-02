Международный фестиваль «Мир Кавказу» соберет на Кубани 600 участников и 20 тысяч зрителей

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Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Краснодаре, посвященной культурному событию. О фестивале представителям СМИ рассказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Она отметила, что Кубань уже в третий раз принимает участников Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу».

– С присоединением к России Республики Крым и города-героя Севастополя фестиваль получил новый импульс, его палитра обретет дополнительные краски. Для участников фестиваль – это уроки толерантности, способности открыть свое сердце навстречу другу. На Кавказе, где люди веками чтут обычай куначества, такие уроки имеют особый смысл, – подчеркнула министр культуры.

Виктория Лапина напомнила, что XVIII Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» состоится 6 и 7 октября.

Форум, который проходит в год 225-летия с начала освоения казаками кубанских земель, соберет около 600 участников из всех субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и дружественных республик и порядка 20 тысяч зрителей.

Творческая программа фестиваля включает концерты дружбы в 17 муниципальных образованиях Кубани и гала-концерт на сцене этнографического выставочного комплекса «Атамань» с участием творческих делегаций.

Украшением фестиваля станет участие в нем прославленного Кубанского казачьего хора. Также регион представят коллективы Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко и творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова. В финале все артисты объединятся в большой хор.

В рамках деловой программы состоится заседание Координационного совета Ассоциации экономического взаимодействия «Юг», в ходе которого руководители органов культуры субъектов РФ обсудят пути повышения эффективности и адресности инвестиций в культуру.

Деловую программу продолжит заседание круглого стола и выставка-презентация лучших проектов учреждений культуры регионов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края