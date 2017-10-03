В Новороссийске пройдёт штабная тренировка сил Гражданской обороны

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4 октября в России отмечается День Гражданской Обороны. С 4 октября по 6 октября в нашей стране проводится общероссийская штабная тренировка по Гражданской Обороне.

В Новороссийске планируется провести штабную тренировку по Гражданской Обороне под руководством губернатора Краснодарского края. Тема тренировки: «Организация выполнения мероприятий по Гражданской Обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров на территории муниципального образования город Новороссийск». В тренировке примут участие все внутригородские районы, управления и отделы администрации города. Вводная по подтоплению территории города Новороссийска пройдет дистанционно под руководством министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова.

Источник: МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска»