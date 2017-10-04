Добровольные Пожарные Кубани подводят итоги месяца

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В сентябре добровольческая группа провела два противопожарных выезда: в общей сложности мы проехали 600 километров и потушили 3 возгорания. Наш представитель Александр Бронт принял участие в противопожарных занятиях в ВДЦ "Океан" (Владивосток) совместно с волонтерами из Добровольных Лесных Пожарных. И, наконец-то, завершили приобретение оборудования на те средства, которые были собраны нами еще год назад через платформу Планета Ру. Сейчас в арсенале семь ранцевых огнетушителей, один из которых носит имя человека, который нам перечислил сумму на его покупку. Одна воздуходувка-опрыскиватель, подаренная противопожарным отрядом Гринпис. Пять радиостанций. И средства защиты от огня для группы из пяти человек.

Сентябрь выдался очень теплым и сухим, поэтому количество пожаров росло с геометрической прогрессией. Катастрофическая ситуация сложилась в Славянском и Красноармейском районах Краснодарского края, где повсеместное выжигание рисовой соломы перешло в повальные поджоги тростника и сухой растительности.

В других районах края и Адыгеи, где распространено рисоводство, и так же жгут солому, это приводит к уничтожению лесополос. Как результат - сильнейшее задымление населенных пунктов и уничтожение мест обитания животных.

А в Славянском районе пострадала уникальная для нашего региона территория заказника Приазовский.

От сжигания соломы страдают в первую очередь сами поджигатели - местные жители и работники сельхоз предприятий. Проблема ландшафтных пожаров в том, что последствия, которые оказывает дым на здоровье людей, нельзя увидеть сразу. Вот если происходит пожар в населенном пункте, со множеством пострадавших, то тогда это трагедия, а если десятилетиями вокруг бесконтрольно горит растительность и просто растет число респираторных и онкологических заболеваний, то никто не связывет это с задымленностью региона.

Планы на октябрь. Поскольку сейчас из-за сухой погоды и высыхания тростника активно начались "мероприятия" местного населения по его выжиганию, мы хотим отправиться в проблемные районы Краснодарского края для тушения и работы с местными жителями.