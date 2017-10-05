Прокуроры проверили условия содержания редких животных в краевых зоопарках

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Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой в период курортного сезона 2017 года проводилась проверка соблюдения законодательства о животном мире, при содержании в зоопарках редких и находящихся на грани исчезновения животных

Установлено, что индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими зоопарки на территории Темрюкского района, содержались объекты животного мира, включенные в список животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а именно: европейская лесная кошка, орлан белохвостый, филины, серые журавли, краснозобая казарка, черный гриф, утки мандаринки, в отсутствие достаточных правовых оснований.

По данному обстоятельству природоохранным прокурором инициировалась процедура судебного понуждения.

Решениями Темрюкского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, индивидуальные предприниматели понуждены получить в установленном законом порядке разрешения на содержания объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Источник: Прокуратура